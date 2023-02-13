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Италия

Сегодня, 13:33

Щенсны отреагировал на снятие очков с «Ювентуса»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал снятие очков с туринского клуба.

«С этим нужно справиться, у всех разная реакция. Я переживал несколько дней, потом каждый день, просыпаясь, проверял таблицу. Борьба в нижней части турнирной таблицы стимулирует меня гораздо меньше, поэтому я смотрю на то, что мы заработали на поле», — цитирует Щенсны DAZN.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков.

Войцех Щенсны
ФК Ювентус
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