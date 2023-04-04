Семин объяснил, в чем Кварацхелия сильнее Марадоны

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» предположил, что «Наполи» не продаст полузащитника Хвичу Кварацхелию этим летом.

— Можете Пиняева и Захаряна сравнить по таланту с Кварацхелией?

— Они совсем разные, и сравнивать их очень сложно. Кварацхелия сейчас топ-игрок, который стоит больше 100 миллионов евро. Не думаю, что «Наполи» будет его продавать, президент не решится на это, потому что игрока очень любят в Неаполе, горячем городе. С ним связывают предстоящее чемпионство. Болельщики не дадут его продать.

— Вы сказали в интервью Нобелю Арустамяну, что Кварацхелия в чем-то даже Диего Марадону превзошел. Не перебор?

— Марадона в этом возрасте так не играл. Вот смотрите: он был молодой звездой в Аргентине и уехал из «Бока Хуниорс» в свой первый европейский клуб «Барселону» в тот же 21 год, в который Хвича перешел в «Наполи». И два сезона в Каталонии у Диего получились неудачными. Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26. А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22. Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.

И по популярности в Неаполе Хвича приблизился к Марадоне. Не догнал, конечно, но отстает уже ненамного. Сейчас неаполитанцы возьмут чемпионат Италии. А так, как они играют, то могут и Лигу чемпионов выиграть. «Наполи» — лучшая из оставшихся команд, на мой взгляд.

Кварацхелия играл за «Локомотив» под руководством Семина во второй половине сезона-2018/19.

22-летний грузин стал футболистом «Наполи» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 31 матче за неаполитанцев и трижды признавался лучшим игроком месяца в серии А. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 85 миллионов евро. В СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Реала», «Манчестер Сити» и других европейских топ-клубов.