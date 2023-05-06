Семин — о Кварацхелии в «Наполи»: «Это грузин, похожий на неаполитанца. Для них он идол»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил вклад 22-летнего полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в завоевание скудетто.

«Это очень талантливый игрок, очень работоспособный. Поэтому и получилось у него вырасти в такого игрока. Для неаполитанцев Кварацхелия — идол. Хвича — это грузин, похожий на неаполитанца. Он хорошо контактирует со всеми людьми, поэтому так быстро влился и показывает такой результат. Это отличный пример для нашей молодежи», — сказал Семин «СЭ».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.