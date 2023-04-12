Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:47

Семин: «Миранчуку лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Алексей уже зрелый футболист, сам определит, как дальше развивать свою карьеру. В «Торино» он хорошо играет, выходит в стартовом составе. Как руководство клуба поступит с ним — не знаю: будут выкупать или нет? Это их внутренняя кухня. Думаю, ему лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Миранчук выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. Его действующее соглашение с «Аталантой» рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Италии россиянин провел за туринский клуб 22 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-miranchuku-luchshe-vsego-ostavat-sya-v-italii-on-uzhe-znaet-e-tot-chempionat/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Юрий Семин
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Даже такой вынос «Баварии» не делает «Сити» фаворитом ЛЧ. Гвардиола может все испортить
Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: переход из «Аталанты» в «Торино»
Камоции считает, что «Торино» придется выбирать между Миранчуком и Влашичем
Гуренко: «Миранчук спокойно может играть в Италии за любой клуб»
Нигматуллин считает, что в истории с Миранчуком для «Торино» важен момент будущей перепродажи
Колыванов: «Если Миранчук будет дальше проявлять себя, то наверняка к нему появится интерес у других клубов серии А»
Камоцци: «Думаю, что Миранчуку лучше остаться в Европе»
Алексей Миранчук не приедет в сборную России из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тоттенхэм» определился с заменой Льорису