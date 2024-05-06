Миранчук смазывает концовку сезона. Россиянина заменили в перерыве игры с безнадежным аутсайдером

«Аталанта» переломила игру с «Салернитаной» без участия нашего легионера.

В последнее время Алексей Миранчук чаще начинал матчи на скамейке запасных. А в Лиге Европы, где «Аталанте» остался шаг до финала, появлялся на поле на считаные минуты. У бергамасков сейчас пора судьбоносных матчей. В четверг — ответная встреча с «Марселем». В воскресенье — битва с «Ромой» за пятое место, которое в этом сезоне дает путевку в Лигу чемпионов. А уже в следующую среду — «Ювентус» в финале Кубка Италии.

При таком календаре серьезная ротация была возможна только в гостях у «Салернитаны». Команда, которая 30 декабря поздравила своих болельщиков с наступающим 2024-м годом, а потом — как отрезало. Три ничьи и тринадцать поражений задолго до финиша лишили темно-красных шансов на сохранение прописки в серии А. Так что возвращение Миранчука в стартовый состав читалось. При этом нельзя было сказать, что Джан Пьеро Гасперини выставил второй состав. В нем было пять участников матча в Марселе, включая проводящего яркую весну Скамакку.

Он-то и стал фигурантом двух из трех ярких атак «Аталанты» в первом тайме. Уже в дебюте после паса Скамакки пяткой Миранчук примерно с линии штрафной обводящим ударом послал мяч в сантиметрах от штанги. Потом уже сам бомбардир бергамасков попал в защитника. А самым благодушным по отношению к сопернику оказался Лукман, который ухитрился не попасть в створ с линии площади ворот. В целом же можно констатировать: «Аталанта» выглядела так, словно вышла на легкую восстановительную тренировку, по итогам которой три очка ей отдадут по умолчанию.

Алексей Миранчук в матче против «Салернитаны». Фото Global Look Press

Ни скоростей, ни страсти, чего категорически не приемлет Гасперини. В итоге под санкции тренера в перерыве попали Эдерсон и Миранчук. Они, кстати, были далеко не худшими. Точнее — под данное определение попадали примерно две трети (или даже три четверти) состава гостей. Даже железный де Рон и тот позволил открывшему счет Чауне обыграть себя, словно тренировочную стойку.

Что до Миранчука, то он не убедил тренера даже в концовке первого тайма, когда предпринял неудачную попытку пробить из штрафной, а также ассистировал ударившему выше ворот Лукману. Ну а последствия замены будут иметь для Миранчука далекоидущие последствия. Один раз такое уже было — по итогам первого полуфинала Кубка Италии с «Фиорентиной». Тогда Алексея тоже усадили на лавку по итогам первого тайма, и он снова вернулся к статусу запасного. Зная крутой нрав Гасперини, нет сомнений — так будет и в этот раз. Да и поутихшие во время яркого зимнего отрезка Миранчука разговоры о смене клуба снова станут актуальными.

К тому же в данной конкретной игре перестановки принесли результат, а команду явно встряхнули в перерыве. Даже еще один промах Лукмана из убойной позиции воспринимался иначе, потому что нигериец выглядел предельно сконцентрированным и нацеленным на ворота. А Скамакка, которого здорово мотивировал главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, сражается за право сыграть на Евро-2024 и был одним из немногих, к кому и в первом тайме не было ни одного вопроса.

Футболисты «Аталанты» радуются голу в ворота «Салернитаны». Фото Global Look Press

Поэтому совершенно логично Скамакка сравнял счет, классно сыграв на опережение после скидки Пашалича. А после удара с подбора от вышедшего на замену Копмайнерса вратарь «Салернитаны» даже не шелохнулся. Все встало на свои места за шесть минут. К сожалению, без участия Миранчука, который своим шансом в понедельник не воспользовался. А ведь это повысило бы акции российского полузащитника на решающую часть сезона.

Но все-таки футбол — игра командная, и своего «Аталанта» в Салерно добилась. Бергамаски при равном количестве очков сдвинули с пятого места «Рому». К тому же у «Аталанты» еще имеется игра в запасе. Есть шанс добиться результата на всех фронтах. Два трофея и путевка в Лигу чемпионов — это будет фантастика.