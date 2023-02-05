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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает связку игроков «Наполи» Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена лучшей в чемпионате Италии.
«Хвича — молодец. Хорошо держит свой уровень, на котором в команде играет практически решающую роль вместе с Осимхеном. Также хорошо, что «Наполи» идет на первом месте — это самое главное. Он играет на команду. Хвича и Осимхен — лучшая связка в серии А. Их показатели самые лучшие», — приводит «Чемпионат» слова Семина.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей за «Наполи» в чемпионате Италии, отметился 8 голами и 9 результативными передачами. На счету Осимхена 16 забитых мячей и 3 голевые передачи в 17 играх.
«Наполи» на данный момент лидирует в турнирной таблице серии А, имея в активе 56 очков.
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