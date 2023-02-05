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Италия

Сегодня, 19:21

Юрий Семин: «Хвича и Осимхен — лучшая связка в серии А»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает связку игроков «Наполи» Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена лучшей в чемпионате Италии.

«Хвича — молодец. Хорошо держит свой уровень, на котором в команде играет практически решающую роль вместе с Осимхеном. Также хорошо, что «Наполи» идет на первом месте — это самое главное. Он играет на команду. Хвича и Осимхен — лучшая связка в серии А. Их показатели самые лучшие», — приводит «Чемпионат» слова Семина.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей за «Наполи» в чемпионате Италии, отметился 8 голами и 9 результативными передачами. На счету Осимхена 16 забитых мячей и 3 голевые передачи в 17 играх.

«Наполи» на данный момент лидирует в турнирной таблице серии А, имея в активе 56 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4985703-yurij-syomin-schitaet-svyazku-kvaracheliya-osimhen-luchshej-v-serii-a.html

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Основные источники исследования

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ИТБ2 (0.5)

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Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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