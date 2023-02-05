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Италия

Сегодня, 18:57

«Торино» дома обыграл «Удинезе», Миранчук провел на поле 87 минут

Руслан Минаев
«Торино» — «Удинезе».
Фото Global Look Press
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«Торино» дома обыграл «Удинезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:0.

В составе «быков» забил Янн Карамо на 49-й минуте. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.

«Торино» с 30 очками обогнал «Удинезе» (29 очков и 8-е место) и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице серии А.

Италия. Серия А. 21-й тур
05 февр, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:0
Удинезе

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Алексей Миранчук
ФК Торино
ФК Удинезе
серия А
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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