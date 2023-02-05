«Торино» дома обыграл «Удинезе», Миранчук провел на поле 87 минут

Сегодня, 18:57
«Торино» дома обыграл «Удинезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:0.
В составе «быков» забил Янн Карамо на 49-й минуте. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.
«Торино» с 30 очками обогнал «Удинезе» (29 очков и 8-е место) и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице серии А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования