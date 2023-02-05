«Торино» дома обыграл «Удинезе», Миранчук провел на поле 87 минут

«Торино» дома обыграл «Удинезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:0.

В составе «быков» забил Янн Карамо на 49-й минуте. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.

«Торино» с 30 очками обогнал «Удинезе» (29 очков и 8-е место) и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице серии А.