0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:33

Шансы «Наполи» на чемпионство в сезоне-2022/23 составляют 99,46 процентов

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Стратегическое агентство Opta провело анализ, по которому вывело, что шансы «Наполи» на чемпионство в сезоне-2022/23 равны 99,46 процентам.

Прогнозы агентства основываются на анализе побед, поражений, очков, забитых и пропущенных голов. Также учитывается текущая форма игроков и прошлые результаты соперников, с которым предстоит сыграть.

Последний раз неаполитанцы становились чемпионами Италии 32 года назад.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу серии А, набрав 59 очков за 22 матча. Ближайший преследователь неаполитанцев — «Интер», который имеет в своем активе 44 очка за 22 встречи.

0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Аталанты» заявил, что «Торино» не начинал переговоры о выкупе Миранчука

Булыкин: «Миранчуку будет легче, если он останется в Италии»