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Италия

Сегодня, 14:28

Спортивный директор «Аталанты» заявил, что «Торино» не начинал переговоры о выкупе Миранчука

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию о том, что «Торино» инициировал переговоры о выкупе у клуба из Бергамо российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Торино» начал переговоры о выкупе Миранчука? Нет, это неправда», — приводит слова Д'Амико Sport24.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-sportivnyy-direktor-atalanty-torino-ne-nachinal-s-nami-peregovorov-o-vykupe-miranchuka
Алексей Миранчук
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