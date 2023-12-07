Спаллетти о звании почетного гражданина Неаполя: «Связь между мной и жителями города — это великолепно»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями после присвоения звания почетного гражданина Неаполя.

Церемонию посетил мэр города Гаэтано Манфреди, который и вручил экс-тренеру «Наполи» грамоту.

«На данный момент я еще не переехал в Неаполь, но это может произойти еще и потому, что отныне я официально скуньиццо («неаполитанский уличный мальчишка» — Прим. «СЭ»).

Статус почетного гражданина имеет огромное значение, которое действительно наполняет меня удовлетворением, радостью, счастьем. Потому что помимо результатов, есть связь между мной и неаполитанцами, и это великолепно», — сказал Спаллетти на церемонии.

Спаллетти возглавлял «Наполи» с мая 2021 по июнь 2023 года. В сезоне-2022/23 специалист привел клуб к чемпионству в серии А.