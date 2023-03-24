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Италия

Сегодня, 15:00

Спаллетти: «В России мне сказали, что Хвича очень силен»

Виктория Кравченко
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре Хвичи Кварацхелии в этом сезоне.

«Когда я его увидел, у меня не было сомнений в его потенциале. В России мне сказали, что Хвича очень силен. У меня были сомнения, сможет ли он выходить в старте в серии А, но он доказал, что границы футбола стали тоньше», — цитирует Спаллетти Николо Скира в социальных сетях.

Вингер в этом сезоне отметился 12 голами и 10 результативными передачами в этом розыгрыше серии А. Сообщалось, что грузином активно интересуются «Реал» и «Манчестер Сити.

Ранее хавбек играл в российских «Локомотиве» и «Динамо».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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