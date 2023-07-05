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Италия

Сегодня, 11:47

«Спартак» связывался с Шомуродовым по поводу возможного возвращения в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
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«Спартак» обращался к нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову по поводу возможного возвращения в РПЛ, сообщает Legalbet.

По информации издания, в приоритете у 28-летнего игрока продолжение карьеры в Италии. Сообщается, что Шомуродов даже не рассматривает вариант с переходом в клуб РПЛ.

Шомуродов выступал в чемпионате России за «Ростов» с 2017 по 2020 год, за который провел 91 матч, отметившись 18 голами и 12 результативными передачами.

В августе 2021 года форвард стал футболистом «Ромы». Во второй половине сезона-2022/23 27-летний узбек играл за «Специю» на правах аренды.

Источник: Legalbet
Элдор Шомуродов
Футбол
РПЛ
ФК Рома
ФК Спартак (Москва)
ФК Специя
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