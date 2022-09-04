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Италия

4 сентября, 18:03

«Специя» и «Болонья» сыграли вничью, Никола Моро провел на поле 45 минут

Анна Горшкова
Корреспондент

«Специя» и «Болонья» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Италии. Матч на стадионе «Альберто Пикко» завершился со счетом 2:2.

Голом в составе хозяев отметился Симоне Бастони. Полузащитник «Болоньи» Йерди Схаутен на 54-й минуте забил в свои ворота. За гостей дубль оформил Марко Арнаутович.

Полузащитник «Динамо» Никола Моро, выступающий за «Болонью» на правах аренды, вышел в старте команды на этот матч. Он провел на поле 45 минут и был заменен на Николаса Домингеса.

«Специя» набрала 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» находится на 15-й позиции (3 очка).

Италия. Серия А. 5-й тур
04 сент, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
2:2
Болонья

Футбол
ФК Болонья
ФК Специя
0
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