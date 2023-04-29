Сын Мино Райолы рассказал, какие отношения были у отца и Ибрагимовича

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Сын известного агента Мино Райолы, Энцо рассказал, что его отца связывали с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем особые отношения. Мино Райола умер в 2022 году в результате неизлечимой болезни.
«Ибра великолепен во всем. Мино всегда с уважением относился к своим клиентам, но со Златаном были особые отношения. Это не объяснить, была какая-то необычная алхимия. Также Ибра показал в последние месяцы жизни отца, как он его ценит и уважает», — цитирует слова Энцо pianetamilan.it.
Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года. Ранее он уже играл за команду с 2010 по 2012 годы. Всего на счету форварда 163 матча за красно-черных, 93 гола и 35 результативных передач.