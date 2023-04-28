КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
Меню
Все виды спорта
Турниры
Футбол
РПЛ
FONBET Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Чемпионат мира-2022
Лига наций
ЮФЛ
Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Чемпионат мира
МЧМ 2022
Евротур
Бокс и ММА
Бокс
ММА
Ушатайка
Фигурное катание
Гран-при России
Чемпионат мира
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Теннис
АТР
WTA
Большой шлем
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Шахматы
Формула-1
Личный зачет
Календарь
Команды
Пилоты
Баскетбол
Единая лига ВТБ
НБА
Евролига
Волейбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гандбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Актуальные турниры
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ
ФНЛ
БЕТСИТИ Кубок России
Англия / Премьер-лига
Германия / Бундеслига
Испания / Лига 1
Италия / Серия А
Франция / Лига 1
Бразилия / Серия А
ММА / UFC
Фигурное катание / ЧМ-2021
Биатлон / Кубок мира
Лыжи / Кубок мира
Теги
Сборная России по футболу
Эксклюзив
Инсайды
Горячие темы
РПЛ: весна
Кубок России
Лига чемпионов
КХЛ: финал
НХЛ: плей-офф
Непомнящий - Дин
Авторские рубрики
Разговор по пятницам
Голышак вспоминает
День с Шевченко
Зимние виды спорта
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Сани
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Хоккей с мячом
Шорт-трек
Летние виды спорта
Автоспорт
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3х3
Батут
Бейсбол
Бокс
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля
Дзюдо
Дайвинг
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Мини-футбол
ММА (смешанные единоборства)
Настольный теннис
Парусный спорт
Пляжный волейбол
Плавание
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Тхэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Формула-1
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Другие
Олимпиада
Паралимпийские игры
Универсиада
Остальные
Шахматы
Киберспорт
Общество
Допинг
Стиль жизни и ЗОЖ
Женская лига
Хоккей
Чемпионат мира
Кубок мира
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ / Кубок Стэнли
Молодежный ЧМ
Евротур
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фигурное катание
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гран-при
Олимпиада
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Чемпионат мира по футболу
ЧМ-2022
ЧМ-2018
ЧМ-2014
Чемпионат Европы по футболу
Евро
Лига наций
Единоборства
ММА / UFC
Бокс
Россия
Сборная России по футболу
Сборная России по хоккею
Футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Кубок России
Суперкубок России
Первая лига (ФНЛ)
Вторая лига (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Англия
Бразилия
Германия
Испания
Италия
Нидерланды
Турция
Франция
Суперкубок УЕФА
YouTubе канал «СЭ»
Все новости
Матч-центр
Игры
Зарплаты КХЛ
Прогнозы на спорт
Статьи
Газета
Опросы
Видео
Фото
LIVE
Рейтинг букмекеров
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия
Сегодня, 08:30
Серия А: «Рома» — «Милан», «Торино» — «Аталанта» и другие матчи 32-го тура
Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Telegram
Дзен
32-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 32-й тур
28 апр, 19:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Удинезе
Италия. Серия А. 32-й тур
28 апр, 21:45. Alberto Picco (Специя)
Специя
Монца
Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Салернитана
Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
Милан
Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Аталанта
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Лацио
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Верона
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 19:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Ювентус
Источник:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Действующий чемпион — в шаге от вылета! Что происходит с «Колорадо»?
Где в новом сезоне можно увидеть Валиеву и Туктамышеву? Нашим фигуристам озвучили календарь-2023/24
Расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты ВСУ
Путин предложил запустить курсы по управлению беспилотниками в школах
Рябков отметил важность взвешенного ответа США на невыдачу виз
Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
82
Футбол
66
АПЛ превращается в чемпионат одной команды. Почему доминирование «Ман Сити» — это плохо
71
Футбол
55
В «Факеле» заявили, что 90 процентов клубов РПЛ недовольны судейством
35
Футбол
49
«Если бы надо было пробить пенальти пять раз, все равно это был бы Кокорин». Как дела у российского форварда
28
Футбол
83
В «Спартаке» рассказали о ситуации с травмированными
25
Хоккей
70
«Ак Барс» переламывает ЦСКА. Нас ждет главное блюдо сезона
24 часа
3 дня
Неделя
«Фиорентина» прошла «Кремонезе» и встретится с «Интером» в финале Кубка Италии