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Италия

Сегодня, 08:30

Серия А: «Рома» — «Милан», «Торино» — «Аталанта» и другие матчи 32-го тура

Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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32-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 32-й тур
28 апр, 19:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Удинезе
Италия. Серия А. 32-й тур
28 апр, 21:45. Alberto Picco (Специя)
Специя
Монца
Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Салернитана
Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
Милан
Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Аталанта
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Лацио
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Верона
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 19:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Ювентус

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
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