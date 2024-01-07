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Италия

Сегодня, 10:56

«Фиорентина» отказалась от приобретения Лоренцо Инсинье

Виктория Кравченко
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«Фиорентина» не хочет подписывать форварда Лоренцо Инсинье, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети.

«Он не входит в наши планы», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне.

В ноябре 2023 года сообщалось, что 32-летним игроком интересуется «Лацио».

За «Торонто» он выступает с 2022 года. Срок его контракта рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость Инсинье оценивается в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне МЛС он провел 20 поединков, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.

Лоренцо Инсинье
ФК Фиорентина
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