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Италия

Сегодня, 18:00

«Торино» разгромило «Специю», Миранчук был заменен на 87-й минуте

Виталий Косик
Корреспондент
«Торино» Миранчука разгромило «Специю».
Фото Global Look Press
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«Торино» разгромило «Специю» в матче 37-го тура серии А — 4:0.

В составе «быков» отличились Самуэле Риччи, Иван Илич и Янн Карамо, также автогол забил защитник «Специи» Пшемыслав Вишневский.

Российский хавбек «Торино» Алексей Миранчук провел на поле 87 минут матча и не отличился результативными действиями.

«Торино» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка за 37 матчей.

«Специя» занимает 17-е место с 31 очком.

Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
0:4
Торино

«Салернитана» дома одержала волевую победу над «Удинезе» — 3:2. Хозяева уступали после первых 30 минут со счетом 0:2, голы забили Марвин Зегелар и Илия Несторовски.

Затем отличились Гриогрис Кастанос и Антонио Кандрева, сравняв счет в матче.

Автором победного гола стал защитник «Салернитаны» Уильям Трост-Эконг, который отличился на 90+6-й минуте встречи.

Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
3:2
Удинезе

Футбол
ФК Салернитана
ФК Специя
ФК Торино
ФК Удинезе
серия А
0
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