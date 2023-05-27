«Торино» разгромило «Специю», Миранчук был заменен на 87-й минуте

«Торино» разгромило «Специю» в матче 37-го тура серии А — 4:0.

В составе «быков» отличились Самуэле Риччи, Иван Илич и Янн Карамо, также автогол забил защитник «Специи» Пшемыслав Вишневский.

Российский хавбек «Торино» Алексей Миранчук провел на поле 87 минут матча и не отличился результативными действиями.

«Торино» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка за 37 матчей.

«Специя» занимает 17-е место с 31 очком.

«Салернитана» дома одержала волевую победу над «Удинезе» — 3:2. Хозяева уступали после первых 30 минут со счетом 0:2, голы забили Марвин Зегелар и Илия Несторовски.

Затем отличились Гриогрис Кастанос и Антонио Кандрева, сравняв счет в матче.

Автором победного гола стал защитник «Салернитаны» Уильям Трост-Эконг, который отличился на 90+6-й минуте встречи.