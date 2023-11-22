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Италия

Сегодня, 17:15

Тренер «Аталанты» Гасперини — об Иличиче: «Он мог выиграть «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о бывшем форварде бергамасков Йосипе Иличиче.

35-летний словенец по ходу карьеры страдает из-за приступов депрессии. Ему было диагностировано биполярное аффективное расстройство личности.

«Я помню, как Иличич забил 4 гола в ворота «Валенсии». Он был одним из лучших игроков Европы и мог выиграть «Золотой мяч». Во время пандемии у него начали проявляться симптомы [депрессии]. Он чувствовал себя плохо. Он страдал от отдаления от своей семьи. За неделю до поездки в Лиссабон на матч с «ПСЖ» я пошел навестить Иличича в клинике, он похудел на 10 килограммов», — приводит слова Гасперини Gazzetta dello Sport.

Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 по 2022 годы. Он провел за команду 173 матча, забил 60 голов и сделал 44 результативные передачи. С октября прошлого года форвард играет за словенский «Марибор».

Футбол
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
Йосип Иличич
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