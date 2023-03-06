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Сегодня, 08:09

Аллегри: «Никто в истории футбола не был в такой ситуации, как «Ювентус» в этом сезоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура чемпионата Италии от «Ромы» (0:1).

«Это футбол, мы заканчиваем побежденными. Ребятам нужно сохранять спокойствие. Это был сложный матч. Есть ощущение, что мир вокруг рушится, но мы можем перезагрузиться. Со стороны все любят говорить, но в истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у «Ювентуса» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали. Мы должны финишировать в первой четверке, и на данный момент мы могли быть на втором месте», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков за 25 игр.

Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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