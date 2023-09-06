У Моуринью случился конфликт с игроками «Ромы» после поражения от «Милана»

Игроки «Ромы» недовольны работой главного тренера команды Жозе Моуринью, утверждает radioradio.it.

По информации источника, после поражения от «Милана» (1:2) в третьем туре серии А игроки «Ромы» вступили с 60-летним специалистом в открытый конфликт из-за тактики на игру.

Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года. После трех туров римляне с одним очком занимают 18-е место в турнирной таблице серии А. Клуб показал худший старт в чемпионате Италии с 1950 года.