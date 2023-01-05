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Италия

Сегодня, 00:39

«Удинезе» и «Эмполи» не выявили победителя

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:1. Для «зебр» это четвертая ничья в последних пяти встречах турнира.

На 3-й минуте встречи Томмазо Бальданзи вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва Роберто Перейра сравнял счет. На 79-й минуте гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Жан-Даниэль Акпа-Акпро.

«Удинезе» с 25 очками идет на 8-й строчке в турнирной таблице серии А. «Эмполи» располагается на 13-м месте (18 очков).

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Эмполи
Футбол
ФК Удинезе
ФК Эмполи
0
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