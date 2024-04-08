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Италия

8 апреля, 23:41

«Интер» вырвал победу над «Удинезе» в добавленное время

Руслан Минаев
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«Интер» на выезде победил «Удинезе» в матче 31-го тура серии А — 2:1.

У хозяев гол на 40-й минуте забил Лазар Самарджич. Гости отыгрались во втором тайме — пенальти реализовал Хакан Чалханоглу. На 90+5-й минуте гол Давиде Фраттези принес победу миланскому клубу.

«Интер» не проигрывает в серии А с 27 сентября 2023-го. За это время команда Симоне Индзаги одержала 21 победу и 4 матча завершила вничью.

«Нерадзурри» набрали 82 очка и опережают идущий вторым «Милан» на 14 очков. «Удинезе» с 28 очками — на 15-й строчке.

Италия. Серия А. 31-й тур
08 апр, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:2
Интер

ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
1
0
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