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Италия

Сегодня, 18:27

УЕФА отклонил апелляцию «Ромы» на дисквалификацию Моуринью за инцидент после финала Лиги Европы

Виктория Кравченко
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу «Ромы» на дисквалификацию главного тренера Жозе Моуринью за нецензурные высказывания в адрес арбитра после финала Лиги Европы против «Севильи», сообщается на сайте организации.

21 июня МоуриньУЕФА дисквалифицировал Моуринью на 4 матча за оскорбление арбитра в финале Лиги Европы.

60-летний специалист был недоволен работой Энтони Тейлора в решающем матче Лиги Европы. Он оскорбил арбитра на парковке после окончания встречи.

Таким образом Моуринью пропустит большую часть матчей группового этапа Лиги Европы в сезоне-2023/24.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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