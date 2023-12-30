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Италия

Сегодня, 14:32

«В очередной раз не реализовал явный голевой момент». В Италии считают, что у Кварацхелии проблемы с нервами

Георгий Кудинов
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Лучший игрок серии А-2022/23 Хвича Кварацхелия завершил этот год на минорной ноте. В пятницу в 18-м туре чемпионата Италии «Наполи» сделал дома нулевую ничью с «Монцей», при этом гости не забили пенальти. Хвича Кварацхелия провел весь матч, получил желтую карточку и упустил отличный момент. Итальянские СМИ отметили нервозность грузинского легионера.

Издание Tuttosport поставило Кваре низкую оценку 5,0: «Был весь на нервах, что доказывает его стычка с Бондо. В очередной раз в этом сезоне не реализовал явный голевой момент».

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «Старался, заработал на себе немало фолов, держал в напряжении оборону соперника. Однако не использованный шанс крайне негативно повлиял на итоговый результат».

Corriere dello Sport оказалось самым щедрым — 6,5: «Нервничал, часто смещался в центр и на другой фланг, заставил двух оппонентов получить желтые карточки, нанес опасный удар на 45-й минуте. На 55-й упустил шанс принести своей команде победу. Хавбека очень жестко опекали, и во втором тайме он завелся».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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