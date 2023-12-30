30 декабря «Ювентус» на своем поле на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине примет «Рому» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Ювентус» — «Рома» в прямом эфире и бесплатно пройдет на канале «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.40 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке на канале «Матч Футбол 1».

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«Ювентус» тренера Массимилиано Аллегри с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А. «Рома» Жозе Моуринью располагается на шестой строчке с 28 баллами.

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