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Сегодня, 20:45

«Ювентус» — «Рома»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

Бесплатная трансляция игры «Ювентус» — «Рома» начнется в 22.40 на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
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30 декабря «Ювентус» на своем поле на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине примет «Рому» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Ювентус» — «Рома» в прямом эфире и бесплатно пройдет на канале «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.40 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке на канале «Матч Футбол 1».

Следите за ключевыми событиями противостояния «Ювентуса» и «Ромы» с помощью матч-центра «СЭ».

«Ювентус» тренера Массимилиано Аллегри с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А. «Рома» Жозе Моуринью располагается на шестой строчке с 28 баллами.

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Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
Серия А
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