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Италия

Сегодня, 18:59

В «Лекко» подтвердили интерес к Черышеву

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла подтвердил информацию, что клуб хочет подписать российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Мы работаем с «Венецией». Наш клуб действительно заинтересован в Черышеве», — приводит слова Фраччоллы Sport24.

14 декабря «СЭ» сообщил, что клуб серии В «Лекко», который ведет борьбу за выживание, обратился в «Венецию» с просьбой об аренде до конца этого сезона 32-летнего Черышева.

В текущем сезоне россиянин сыграл за «Венецию» 7 матчей и не отметился результативными действиями. В совокупности он провел на поле 135 минут. Контракт Черышева с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: Sport24
Денис Черышев
ФК Венеция
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