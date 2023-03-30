В «Торино» ответили на вопрос об участии Миранчука в матче с «Сассуоло»

В пресс-службе «Торино» в разговоре с «СЭ» рассказали о восстановлении полузащитника Алексея Миранчука.

«Алексей продолжает восстановиться. Он чувствует себя лучше, но участие в матче с «Сассуоло» в понедельник все еще под вопросом», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

27-летний полузащитник получил травму перед началом сбора национальной команды России в Новогорске. Из-за повреждения он не смог присоединиться к сборной и пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).