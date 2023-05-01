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Италия

Сегодня, 06:23

Финансовый директор «Ювентуса»: «Аллегри утвержден на своем месте, это было бы совершенно очевидным»

Виктория Кравченко
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Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво поделился планами клуба на главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.

«Цели на этот сезон — второе место и выход в финал Лиги Европы. Нужно сказать, что Аллегри утвержден на своем месте, было бы совершенно очевидным. Он вернулся по четырехлетнему контракту и еще не прошел даже половину этого срока. 11 трофеев за семь лет в «Ювентусе» и два финала Лиги чемпионов говорят в пользу Аллегри, он абсолютно не обсуждается», — цитирует Кальво Football Italia.

После 32 туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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