Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:05

Кварацхелия стал 6-м игроком с 18 голами и 18 передачами в топ-5 европейских лиг с начала прошлого сезона

Руслан Минаев
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал шестым игроком в топ-5 европейских лиг, кто с начала прошлого сезона забил минимум 18 голов и отдал 18 результативных передач.

22-летний грузин перешел в «Наполи» перед началом сезона-2022/23 и провел за неаполитанцев 59 матчей, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.

Кварацхелия присоединился к форварду «Интер Майами» Лионелю Месси, который выступая за «ПСЖ» в прошлом сезоне забил 21 гол и сделал 20 ассистов, вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору (29+25), нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну (28+20), форварду «Арсенала» Букайо Сака (21+20) и игроку «Ливерпуля» Мохамеду Салаху (42+21).

Антуан Гризманн
Винисиус Жуниор
Лионель Месси
Мохамед Салах
Хвича Кварацхелия
Букайо Сака
1
0
Читайте также
«Они не понимают, где находятся». Джокович разгневал ВАДА, Черногорию и Косово
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранных граждан
ВКС РФ провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Премьер Баварии счел чрезвычайным положение правительства ФРГ
Британский военный указал на опустошение запасов оружия Запада
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Ювентус» — «Интер»: время начала и где смотреть трансляцию матча серии А

15-летний Камарда дебютировал за «Милан» и стал самым молодым игроком в истории серии А