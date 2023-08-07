Голкипер «Динамо» Шунин отреагировал на завершение карьеры Буффона

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о том, что итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон завершил карьеру.

«Очень жаль, что Буффон завершил карьеру. Это легенда. Один из любимых моих вратарей», — приводит ТАСС слова Шунина.

45-летний Буффон объявил о завершении карьеры 2 августа. Его последним клубом была «Парма», за которую он выступал с 2021 года. Также вратарь играл в составе «ПСЖ» и «Ювентуса», с которым 10 раз выиграл чемпионат Италии.

Буффон является победителем чемпионата мира 2006 года и призером чемпионата Европы (2012).