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Чемпион мира в составе сборной Италии Алессандро Неста претендует на пост главного тренера «Асколи» из серии В, сообщает Calciomercato.
После завершения карьеры футболиста экс-защитник «Лацио» и «Милана» работал тренером в «Майами», «Перудже» и «Фрозиноне», но особых успехов не добился.
После 23 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. От зоны вылета ее отделяет всего 2 балла.
Руководство «Асколи» планирует уволить главного тренера Кристиана Буччи.
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Основные источники исследования