Буффон: «Я все еще могу сыграть 15-20 матчей на высоком уровне»

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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон считает, что способен выступать на высоком уровне.
«Я все еще могу сыграть 15-20 игр на высоком уровне. Я не сомневаюсь, я это чувствую. [Но] мне нравится то, что я делаю сейчас. Я счастлив с теми людьми, которые меня окружают», — сказал Буффон в эфире Bobo TV.
45-летний также рассказал, чем бы хотел заниматься по завершении карьеры.
«Мне многое нравится в футболе. Возможно [после завершения карьеры] я бы хотел делать то же самое, что и Паоло Мальдини — технический директор», — сказал вратарь.
На данный момент Буффон, который начал профессиональную карьеру в 1995 году, выступает в составе родного клуба «Парма».
В этом сезоне 45-летний итальянец провел 12 игр в серии Б.