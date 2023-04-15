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Италия

Сегодня, 03:36

«Ювентус» добился отмены дисквалификации фанатской трибуны. Болельщики смогут посетить игру с «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) приостановил дисквалификацию фанатской трибуны «Ювентуса». Ультрас туринцев смогут присутствовать на стадионе в следующем домашнем матче против «Наполи».

Туринский клуб был наказан за то, что по ходу полуфинального матча Кубка Италии против «Интера» (1:1) фанаты оскорбляли Ромелу Лукаку на расовой почве.

«Ювентус» подал апелляцию, посчитав, что меры, принятые клубом по установлению виновных не было принято во внимание: через свою службу внутренней безопасности клуб установил двух болельщиков, к которым были применены меры наказания.

Футбол
ФК Ювентус
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