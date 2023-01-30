«Ювентус» готов продать Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может в скором времени покинуть туринскую команду, сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, руководство «Юве» готово расстаться с сербским форвардом из-за проблем с бюджетом после наложения санкций на клуб. Итальянцы планируют получить за трансфер нападающего не менее 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах серба заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Его действующее соглашение с итальянской командой рассчитано до 2026 года.

Ранее его агент заявил, что футболист может покинуть «Юве» уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 23-летний серб сыграл за туринский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.