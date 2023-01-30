Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:38

«Ювентус» готов продать Влаховича

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может в скором времени покинуть туринскую команду, сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, руководство «Юве» готово расстаться с сербским форвардом из-за проблем с бюджетом после наложения санкций на клуб. Итальянцы планируют получить за трансфер нападающего не менее 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах серба заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Его действующее соглашение с итальянской командой рассчитано до 2026 года.

Ранее его агент заявил, что футболист может покинуть «Юве» уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 23-летний серб сыграл за туринский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
ФК Ювентус
серия А
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Семин сомневается, что «Наполи» станет чемпионом Италии: «Малейшая слабость чревата потерей очков»

В «Роме» прокомментировали ситуацию с трансфером Дзаньоло