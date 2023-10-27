«Ювентус» может продлить контракт с Фаджоли

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Николо Фаджоли, который только что получил семимесячную дисквалификацию за игру на тотализаторе.

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» сохранил игроку зарплату около 1 миллиона евро, приставил к нему психолога и позволил дисквалифированному футболисту тренироваться вместе с командой.

Действующий контракт 22-летнего Фаджоли с «Ювентусом» истекает летом 2026 года. Туринский клуб может продлить этот контракт до 2028 года.