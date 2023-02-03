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Италия

Сегодня, 11:53

«Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба

Мария Гусева
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«Ювентус» хочет, чтобы полузащитник Поль Погба покинул клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство туринцев рассматривает возможность продать 29-летнего француза, либо расторгнуть с ним контракт.

Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, но до сих пор не провел ни одного матча из-за травм. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

29 января Погба впервые после возвращения в туринский клуб попал в заявку команды на игру.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
серия А
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«Ювентус» выиграл 9 из 10 матчей в 1/4 финала Кубка Италии после введения формата одного матча в сезоне-2008/09