Экс-игрок «Интера» Альтобелли рассказал, чего ждет от матча с «Миланом»

Бывший игрок «Интера» Алессандро Альтобелли рассказал, чего ждет от предстоящего миланского дерби. 5 февраля «Интер» сыграет с «Миланом» в 21-м туре серии А.

«Итог невозможно предсказать. В дерби нет фаворитов, неважно, в каком состоянии находится команда, в каком состоянии — отдельные игроки. Это кубковый финал посреди сезона. Все остальное аннулируется, перестает иметь значение. Побеждает сердце и эмоции», — цитирует Альтобелли La Gazzetta Dello Sport.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице серии А, «Милан» идет на пятой строчке.