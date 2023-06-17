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Италия

Сегодня, 09:15

«Ювентус» рассчитывает подписать защитника «Лестера» Кастаня

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» интересуется защитником «Лестера» Тимоти Кастанем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает 27-летнего бельгийца как подходящего кандидата на роль правого крайнего защитника. Сам футболист заинтересован в трансфере, «Ювентус» уже вступил в переговоры по потенциальной сделке, сумма которой может составить около 15 миллионов евро.

Кастань выступает за «Лестер» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах за «лис» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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