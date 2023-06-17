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Италия

Сегодня, 08:58

«Аталанта» хочет получить с продажи нападающего Хойлунда более 70 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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«Аталанта» отклонила предложение о продаже нападающего Расмус Хойлунда за 35 миллионов евро, сообщает Tutto Atalanta. Клуб, пытавшийся приобрести 20-летнего датчанина, неизвестен.

Итальянская команда рассчитывает выручить от продажи Хойлунда не менее 50 миллионов, а с учетом бонусов — 75-80 миллионов.

Сообщается, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Наполи».

20-летний датчанин перешел в «Аталанту» в августе прошлого года. Его контракт с командой рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Хойлунд провел 31 матчей в серии А, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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