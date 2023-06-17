«Аталанта» хочет получить с продажи нападающего Хойлунда более 70 миллионов евро

«Аталанта» отклонила предложение о продаже нападающего Расмус Хойлунда за 35 миллионов евро, сообщает Tutto Atalanta. Клуб, пытавшийся приобрести 20-летнего датчанина, неизвестен.

Итальянская команда рассчитывает выручить от продажи Хойлунда не менее 50 миллионов, а с учетом бонусов — 75-80 миллионов.

Сообщается, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Наполи».

20-летний датчанин перешел в «Аталанту» в августе прошлого года. Его контракт с командой рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Хойлунд провел 31 матчей в серии А, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.