Сегодня, 21:05
Защитник «Лидса» Диего Льоренте перешел в «Рому», сообщает сайт английской команды.
Римская команда взяла 29-летнего испанца в аренду до конца сезона с опцией последующего выкупа. Сумма сделки оценивается в 18 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Льоренте принял участие в 13 матчах «Лидса» и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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Основные источники исследования