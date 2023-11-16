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Италия

Сегодня, 00:24

Защитник «Милана» Флоренци подозревается в незаконных ставках

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Милана» Алессандро Флоренци находится под следствием прокуратуры Турина по делу о незаконных ставках. По информации AGI, игрок был внесен в реестр подозреваемых по поводу злоупотребления игровой и букмекерской деятельностью.

Его бывший одноклубник по «Роме» Николо Дзаньоло, а также Сандро Тонали, бывший капитан «Милана», и Николо Фаджиоли также находятся под следствием по тому же делу.

Ожидается, что Флоренци отправится в Турин в ближайшие несколько дней, чтобы ответить на вопросы прокурора. На данный момент ни игрок, ни «Милан» не дали никаких комментариев.

Алессандро Флоренци
Футбол
ФК Милан
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