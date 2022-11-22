Карсдорп не вернулся в расположение «Ромы» из-за психологической травмы после конфликта с Моуринью

Защитник Рик Карсдорп не вернулся в расположение «Ромы» и не полетел с командой в Японию, сообщает журналист Николо Скира.

27-летний голландец объяснил свое поведение тем, что получил «психологическую травму», после конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Римский клуб изучает сложившуюся ситуацию и рассматривает вариант подать в суд на игрока.

Ранее португальский тренер сказал, что один из игроков «предал команду», и ему нужно искать новый клуб.

Контракт Карсдорпа с «Ромой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах за «Рому».