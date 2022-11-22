22 ноября, 19:52
Полузащитник сборной Дании Йоаким Меле поделился мнением о бывшем партнере по «Аталанте» Алексее Миранчуке.
— Можете сказать пару слов о вашем бывшем партнере по «Аталанте» Алексее Миранчуке?
— Надеюсь, у него все хорошо. Видел его в матче «Наполи» — «Торино».
— Вы общаетесь с ним после его перехода в «Торино»?
— Не особо.
— Вы шутили как-то над ним после того, как он вернулся из национальной команды?
— Да мы не особо шутим над таким, но после игры мы поприветствовали друг друга. Они (сборная России) так же мечтали выйти в плей-офф Евро, как и мы.
— Можете немного рассказать о роли Эриксена в команде, учитывая то, что произошло в прошлом году?
— Кристиан — очень важный игрок для нашей команды. Каждый футболист сборной привносит ей уверенность, но Кристиан — особый игрок.
22 ноября сборная Дании сыграла вничью с Тунисом (0:0) в матче ЧМ-2022.
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