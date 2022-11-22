Полузащитник сборной Дании Йоаким Меле поделился мнением о бывшем партнере по «Аталанте» Алексее Миранчуке.

— Можете сказать пару слов о вашем бывшем партнере по «Аталанте» Алексее Миранчуке?

— Надеюсь, у него все хорошо. Видел его в матче «Наполи» — «Торино».

— Вы общаетесь с ним после его перехода в «Торино»?

— Не особо.

— Вы шутили как-то над ним после того, как он вернулся из национальной команды?

— Да мы не особо шутим над таким, но после игры мы поприветствовали друг друга. Они (сборная России) так же мечтали выйти в плей-офф Евро, как и мы.

— Можете немного рассказать о роли Эриксена в команде, учитывая то, что произошло в прошлом году?

— Кристиан — очень важный игрок для нашей команды. Каждый футболист сборной привносит ей уверенность, но Кристиан — особый игрок.

22 ноября сборная Дании сыграла вничью с Тунисом (0:0) в матче ЧМ-2022.