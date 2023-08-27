Защитник «Ромы» Манчини об 1 очке в двух турах серии А: «Это неприемлемо»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини назвал неприемлемым старт сезона в исполнении римлян.

«Волки» в 1-м туре чемпионата Италии сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2), во 2-м туре команда проиграла «Вероне» (1:2).

«Тяжелое начало. [В матче с «Вероной»] мы испытывали трудности. Набрать одно очко после двух туров — это неприемлемо», — цитирует игрока Football Italia.

В следующем туре «Рома» дома сыграет с «Миланом» 1 сентября.