Жиру должен успеть восстановиться от травмы к дерби с «Интером»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру, вероятно, сможет принять участие в дерби с «Интером» после травмы, полученной в сборной Франции, сообщает Football Italia.

По информации источника, 36-летний Жиру должен быть в форме к матчу четвертого тура серии А с «Интером».

Жиру получил травму на 26-й минуте матче Франция — Исландия в рамках отбора на Евро-2024. После этого нападающий покинул расположение сборной и тренировался на базе «Милана» по индивидуальной программе.

Матч «Интер» — «Милан» пройдет 16 сентября. Начало — в 21:00 по мск.