Дешам поддержал Погба после положительного допинг-теста игрока

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Германии (1:2) в товарищеском матче поддержал полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

«Я был удивлен, как и вся команда, потому что на Поля снова падает тяжелый груз. Я кратко поговорил с ним через сообщения, но позже у меня будет возможность узнать все подробности. Я не уверен, что он сам все знает сейчас достоверно. Это грустно для нас, для всей команды. Верю ли я, что Поль намеренно принимал допинг? Я не могу себе этого представить. Но я его поддержу, у него есть силы и характер, чтобы преодолеть эти очень трудные времена», — цитирует L'Equipe Дешама.

11 сентября стало известно, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

«Ювентус» подтвердил отстранение полузащитника из-за нарушения антидопинговых правил.