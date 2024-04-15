Жиру обратился к болельщикам после ничьей с «Сассуоло»

Полузащитник «Милана» Оливье Жиру подвел итоги гостевого матча 32-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:3). По ходу игры миланцы проигрывали — 2:0.

«Мы не сдакмся и хотели победу. Но сейчас думаем уже только о четверге. Верьте в нас», — написал Жиру в соцсетях.

У гостей отличились Рафаэль Леау, Лука Йович и Ноа Окафор, благодаря голу которого на 84-й минуте красно-черные ушли от поражения. Два гола Самуэля Чуквуезе в этой встрече были отменены из-за офсайда.

«Милан» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сассуоло» 26 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.

В четверг команда сыграет в ответном матче с «Ромой» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Первая встреча завершилась в пользу римлян — 1:0.