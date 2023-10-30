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Италия

Сегодня, 06:36

Жиру огорчен тем, что «Милан» упустил победу над «Наполи»

Виктория Кравченко
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Форвард «Милана» Оливье Жиру огорчен результатом команды в 10-м туре серии А с «Наполи» (2:2). В этой встрече француз оформил дубль.

«Огорчен расстроен, все было в наших руках. В первом тайме мы вообще могли забить четыре мяча. Понятно было, что перерыв поможет им, но все равно, мы были обязаны взять три очка. Когда борешься за титул, нельзя так уступать очки», — цитирует игрока pianetamilan.it.

После этого матча «Наполи» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Милан» с 22 очками — на третьей строчке.

Оливье Жиру
ФК Милан
ФК Наполи
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«Наполи» сыграл вничью с «Миланом», уступая со счетом 0:2