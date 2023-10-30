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Италия

Сегодня, 07:15

Моуринью раскритиковал серию А

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения от «Интера» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии раскритиковал серию А.

«У игроков команды накопилась усталость, а на подготовку к матчу было мало времени («Рома» в четверг играла в Лиге Европы), парни все равно провели значительный матч.

Думаю, у всех — не только у меня — на стадионе было ощущение, что матч закончится вничью. «Рома» спокойно справлялась со всеми трудностями", — приводит слова Моуринью TMW.

После этой игры «Интер» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. «Рома» с 14 очками идет на 8-й позиции. Команда прервала серию из пяти побед подряд во всех турнирах.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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