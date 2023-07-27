Жиру отказался от предложения из Саудовской Аравии

Нападающий «Милана» Оливье Жиру отказался от предложения из Саудовской Аравии, сообщает Corriere della Serra со ссылкой на агента игрока.

По информации источника, форвард не планирует менять команду в летнее трансферное окно. Жиру планирует сыграть на чемпионате Европы-2024.

«С нами связывались несколько посредников, но мы ответили отказом», — сказал агент Майкл Мануэлло в интервью изданию.

36-летний форвард выступает за «Милан» с 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл за итальянский клуб 47 матчей, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.