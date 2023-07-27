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Нападающий «Милана» Оливье Жиру отказался от предложения из Саудовской Аравии, сообщает Corriere della Serra со ссылкой на агента игрока.
По информации источника, форвард не планирует менять команду в летнее трансферное окно. Жиру планирует сыграть на чемпионате Европы-2024.
«С нами связывались несколько посредников, но мы ответили отказом», — сказал агент Майкл Мануэлло в интервью изданию.
36-летний форвард выступает за «Милан» с 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.
В сезоне-2022/23 он сыграл за итальянский клуб 47 матчей, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.